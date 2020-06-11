В Смольном подтвердили открытие парикмахерских и ателье с 15 июня

В Смольном подтвердили открытие парикмахерских и ателье с 15 июня
Парикмахерские возобновляют работу. Фото: unsplash.com

С 15 июня в Петербурге возобновляют работу предприятия бытового обслуживания. К ним относятся парикмахерские, ателье, фотомагазины и точки по ремонту ключей.

Данная мера не распространяется на предприятия, которые находятся в торговых центрах. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Работу с понедельника также продолжат библиотеки и крупные мебельные салоны. На улице снимается ограничение на занятия спортом. К тренировкам также смогут приступить профессиональные спортивные команды.

«Следующий шаг будет только после того, как мы будем уверены, что ситуация стабилизировалась», — подчеркнул Елин.

Он также добавил, что после снятия части ограничений ожидается рост заболеваемости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга проводят работу с Роспотребнадзором по снятию ограничений на работу предприятий и организаций.

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