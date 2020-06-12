Мошенники продали жительнице Гатчины искусственную шубу

У дома 9 по улице Рощинской неизвестные подошли к пенсионерке. Фото: google.ru/maps

У дома 9 по улице Рощинской неизвестные подошли к пенсионерке. Фото: google.ru/maps

В городе Гатчина мошенники продали пожилой жительнице искусственную шубу. Возбуждено уголовное дело.

В четверг, 11 июня, в отдел полиции обратилась 78-летняя женщина. Она рассказала, что у дома №9 по улице Рощинской к ней подошли трое неизвестных, которые предложили пенсионерке приобрести посуду, постельные принадлежности и норковую шубу за 40 тыс. рублей.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, пенсионерка согласилась, после чего зашла с неизвестными в свою квартиру, где передала им указанную сумму.

При внимательном рассмотрении шубы, женщина увидела, что она сделана из искусственного меха.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что безработный петербуржец устроил шопинг с украденной у пенсионерки картой. В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали злоумышленника.