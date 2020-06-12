За сутки в России выявлено почти 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки на территории России зафиксировано 8 987 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Новые заболевшие выявлены в 84 регионах страны, при этом 35,8% пациентов (3 216 человек) являются бессимптомными переносчиками. Таким образом, с начала пандемии в стране уже более полумиллиона зараженных. Кроме того, за минувшие сутки скончалось 183 пациента с подтвержденным COVID-19, общее число умерших возросло до 6 715 человек.

При этом выписали из больниц по выздоровлению 8 220 граждан, перенесших коронавирусную инфекцию. Общее количество победивших болезнь в России достигло 269 370 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число зараженных коронавирусом в мире превысило 7 миллионов человек. Лидируют по количеству инфицированных Северная и Южная Америки, где заболели 3,5 миллиона человек.