Количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 7,2 миллиона

За последние 24 часа в мире выявили 128 419 случаев КОВИД. Фото: pixabay

За последние 24 часа в мире выявили 128 419 случаев КОВИД. Фото: pixabay

За все время с начала пандемии коронавирусной инфекции в мире выявили более 7,2 млн инфицированных Covid-19. Болезнь не смогли побороть более 413 пациентов.

В пятницу, 12 июня, стало известно о том, что количество случаев коронавируса в мире составило 7 273 958 человек.

Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения, за последние сутки зафиксировали, что новую инфекцию подхватили еще 128 419 человек, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 5 347 пациентов.

Лидерами по количеству заражений являются Южная и Северная Америки — более 3,4 млн случаев.

Напомним, распространение коронавируса нового типа началось в декабре 2019 в китайском городе Ухань провинции Хубэй. 11 марта ВОЗ объявила ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые предсказали конец эпидемии коронавируса в России.