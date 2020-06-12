Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для работы продуктовых магазинов

Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для работы продуктовых магазинов
Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор подготовил новые требования на ближайшие 10 лет, которые необходимо соблюдать продуктовым магазинам и рынкам.

Главная цель нового регламента — предотвратить возникновение и распространение инфекций и других возможных заболеваний, вызываемых пищевой продукцией. В частности, рыбным магазинам запретят работать в помещениях, примыкающих к жилым или административным зданиям. Изменения затронут и уровень шума.

Также будет запрещена продажа продуктов, упавших на пол, товары необходимо взвешивать только в упаковке. Тележки и корзины для покупателей должны быть строго отделены от тех, что предназначены для оборудования и инвентаря магазинов. Кроме того, товары должны быть надежны защищены от воздействия осадков и прямого солнечного света. Палатки и киоски обязательно нужно оборудовать раковиной и размещать в пешей доступности от туалета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о рекомендациях Роспотребнадзора, как спастись от перегрева во время жары.

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