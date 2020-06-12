В Петербурге за время пандемии заразились более 20 новорожденных

Оба грудничка с тяжелой формой коронавируса родились с пороками развития. Фото: pixabay.com

Оба грудничка с тяжелой формой коронавируса родились с пороками развития. Фото: pixabay.com

В Северной столице с начала эпидемии коронавирусной инфекции заболели более двадцати новорожденных малышей.

Об этом рассказали в пресс-службе Детской городской больницы №1. Медики объясняют, что большинство детей, к счастью, переносят вирус бессимптомно, заразившись воздушно-капельным путем от матерей, точный коронавирусный статус которых не успели определить до появления ребенка на свет.

На сегодняшний день тяжелое течение вирусного заболевания выявлено только у двух младенцев. Оба родились с серьёзными пороками развития, за жизнь новорожденных борются петербургские специалисты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что новая коронавирусная инфекция может спровоцировать развитие острой формы панкреатита. К такому неожиданному выводу пришли специалисты из Университета Ливерпуля.