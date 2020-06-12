Назван новый неожиданный симптом коронавируса

Пока не ясно, как вирус может вызывать прогрессирование панкреатита. Фото: pixabay

Пока не ясно, как вирус может вызывать прогрессирование панкреатита. Фото: pixabay

Коронавирус нового типа может помочь проявиться признакам острого панкреатита, которых ранее было. Такое заявление сделали ученые из Университета Ливерпуля.

Они выяснили, что с самого начала пандемии коронавируса у ряда инфицированных пациентов с панкреатитом обнаружили необычный симптом. Чаще всего его выявляли у молодых мужчин, страдающих ожирением.

Как сообщает MedicalXpress, у заболевших выявили, в частности, общее воспаление и высокое содержание сахара в кровотоке. Специалисты подчеркнули, что острый панкреатит при отсутствии лечения может закончиться летальным исходом.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые определили наименее уязвимую к коронавирусу группу крови