Ученые определили наименее уязвимую к коронавирусу группу крови

Люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19. Фото: pixabay

Люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19. Фото: pixabay

Люди с первой группой крови наименее подвержены инфицированию Covid-19. К такому выводу пришли американские ученые.

В соответствующем исследовании приняли участием 750 тыс. человек. Специалисты калифорнийской компании 23andMe установили, что первая группа крови снижает вероятность заболевания до 18 процентов. Они отметили, что резус-фактор при этом ни на что не влияет.

Как сообщили «РИА Новости», данные приводятся с учетом поправки на пол, вес, этническую принадлежность и разные патологии.

Специалисты также отметили, что в ходе исследования они не выявили сильной разницы между группой крови и степенью подверженности к инфицированию Covid-19.

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