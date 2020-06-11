В ВОЗ объяснили слова о необычной статистике по коронавирусу в России

Представитель ВОЗ оценила показатели по коронвирусу в России. Фото: unsplash.com

Представитель ВОЗ оценила показатели по коронвирусу в России. Фото: unsplash.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не имеет претензий к статистике по COVID-19 в России. Об этом заявила представитель организации Мелита Вуйнович.

Ранее директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан высказался о «необычайно низкой» смертности от коронавируса в России.

«Доктор Райан показал обширную идею, он не статистик, он не имеет опыта в этой области экспертизы и просто высказал свое мнение», — пояснила Вунйович в интервью Business FM.

Она подчеркнула, что у ВОЗ отсутствуют претензии к статистике в России. По её словам, показатели страны отражают «реальную ситуацию с распространением заболевания».

С тем, что показатели России по коронавирусу «необычно» низкие, Вуйнович согласилась.

В России зарегистрировано более 502 тыс. случаев коронавируса. Выздоровели с начала пандемии свыше 261 тыс. человек. Скончались по официальным данным 6 тыс. 532 зараженных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге подтвердили еще 38 смертей от коронавируса.