Коронавирус стал причиной смерти еще 38 человек в Петербурге

Комитет по здравоохранению Петербурга рассказал о новых жертвах коронавируса среди местного населения, выявленных в среду, 10 июня.

По данным ведомства, за минувшие сутки в Северной столице зафиксировано 38 случаев летальных исходов от коронавируса. Все умершие были в возрасте от 47 лет.

Как рассказали в комитете, среди новых жертв пандемии — 15 мужчин в возрасте от 63 до 95 лет, а также 23 женщины в возрасте от 47 до 88 лет.

Все летальные исходы от новой инфекции, о которых стало известно вчера, были зарегистрированы на основе медицинского освидетельствования. Больные ушли из жизни в конце мая — начале июля.

У скончавшихся были различные хронические заболевания: атеросклероз, кардиосклероз, сахарный диабет, гипертония или рак.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 20 тысяч человек прошли обследование на коронавирус в Петербурге.