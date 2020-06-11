Более 20 тысяч человек прошли обследование на коронавирус в Петербурге

Выздоровело уже более 230 тысяч человек. Фото: pixabay.com

Выздоровело уже более 230 тысяч человек. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Петербурге прошли обследование на коронавирус 20592 человека.

Под медицинским наблюдением находится 3898 человек. Из них 179 — в обсерваторе, 749 — на самоизоляции, 2970 человек – контактные, сообщили в администрации Петербурга.

В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 376 обращений. О прибытии из другой страны сообщили 76 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 7 477 428 человек. Скончались 419 373, при этом 3 791 875 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 502 436 человек, умерли 6 532. При этом 261 150 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.