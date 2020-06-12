Новые случаи заражения COVID-19 выявлены в 28 населенных пунктах Ленобласти

По состоянию на 12 июня в Ленинградской области выявлены 52 новых пациента с коронавирусной инфекцией в 28 населенных пунктах 7 районов.
В областном управлении Роспотребнадзора рассказали, что наиболее неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в Гатчинском районе, где зараженные выявлены в 9 населенных пунктах, Всеволожском районе, где пациенты с COVID-19 зарегистрированы 6 деревнях, а также Выборгском районе — там заболели жители 4 населенных пунктов.
В общей сложности, в регионе выявлено 52 случая заражения за прошедшие сутки, с начала пандемии в области 3 238 инфицированных. Кроме того, 50 человек успешно выписаны из больниц по выздоровлению, таким образом, число победивших болезнь пациентов достигло 2 221.
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