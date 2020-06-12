Тестирование на коронавирус в Петербурге станет оперативнее

Тестирование на коронавирус в Петербурге станет оперативнее
Число коронавирусных больных в Петербурге с начала эпидемии превысило 20 тысяч человек. Фото: pixabay.com

С 15 июня тестирование амбулаторных в больных в Северной столице поручат городским лабораториям для ускорения процесса получения результатов.

Такое решение в пятницу, 12 июня, приняли в петербургском комитете по здравоохранению. В свою очередь, Комздрав будет обмениваться сведениями лабораторных исследований с Центром гигиены эпидемиологии. В него будут поступать биологические материалы зараженных пациентов и работников инфекционных стационаров, а также граждан, проживающих в интернатах, детских домах, пансионатах. Кроме того, в Центре будут изучать образцы, полученные при вскрытии погибших от COVID-19.

Всех вернувшихся из-за границы и тех, кто лечится амбулаторно, либо попадает в зону риска заражения, будут тестировать в городских лабораториях, имеющих разрешение на работу с возбудителями инфекционных заболеваний.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первая группа наименее уязвима для коронавирусной инфекции, по мнению ученых.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус санкт-петербург тест на коронавирус
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге загорелся Психоневрологический институт имени Бехтерева
Российская национальная библиотека возобновит работу с посетителями с 20 июня
Тестирование на коронавирус в Петербурге станет оперативнее
В акватории Невы флайбордисты устроили шоу в честь Дня России
Беглов рассказал об основах развития российского общества
В воздухе Ленобласти обнаружили свинец, аммиак и бензол
Новые случаи заражения COVID-19 выявлены в 28 населенных пунктах Ленобласти
В Петербурге за время пандемии заразились более 20 новорожденных