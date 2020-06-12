Тестирование на коронавирус в Петербурге станет оперативнее

Число коронавирусных больных в Петербурге с начала эпидемии превысило 20 тысяч человек. Фото: pixabay.com

Число коронавирусных больных в Петербурге с начала эпидемии превысило 20 тысяч человек. Фото: pixabay.com

С 15 июня тестирование амбулаторных в больных в Северной столице поручат городским лабораториям для ускорения процесса получения результатов.

Такое решение в пятницу, 12 июня, приняли в петербургском комитете по здравоохранению. В свою очередь, Комздрав будет обмениваться сведениями лабораторных исследований с Центром гигиены эпидемиологии. В него будут поступать биологические материалы зараженных пациентов и работников инфекционных стационаров, а также граждан, проживающих в интернатах, детских домах, пансионатах. Кроме того, в Центре будут изучать образцы, полученные при вскрытии погибших от COVID-19.

Всех вернувшихся из-за границы и тех, кто лечится амбулаторно, либо попадает в зону риска заражения, будут тестировать в городских лабораториях, имеющих разрешение на работу с возбудителями инфекционных заболеваний.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первая группа наименее уязвима для коронавирусной инфекции, по мнению ученых.