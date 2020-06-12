Путин заявил, что большинство россиян поддерживают поправки в Конституцию

14 марта 2020 года Путин подписал законо о поправках в Конституцию. Фото: kremlin.ru

14 марта 2020 года Путин подписал законо о поправках в Конституцию. Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин заявил, что абсолютное большинство российских граждан поддерживают поправки в Конституцию, всенародное голосование по которым состоится 1 июля.

Глава государства заявил об этом в пятницу, 12 июня, в ходе вручения наград Героям Труда на Поклонной горе в Москве. Транслировал мероприятие телеканал «Россия 24». Путин подчеркнул, что для российского народа имеют особую значимость уважение к отечественной истории, культуре и традициям.

Он объяснил, что на этих «стержневых» принципах зиждется пакет поправок в Конституцию Российской Федерации. Президент добавил, что убежден в том, что большинство граждан поддержат законодательное утверждение фундаментальных основ российского общества.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин самостоятельно разъяснит населению поправки в Конституцию.