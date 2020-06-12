В Минздраве считают, что «масочный режим» следует сохранить

Министр здравоохранения Михаил Мурашко поделился своим мнением о необходимости сохранения «масочного режима» на территории России.

Глава Минздрава заявил в эфире телеканала «Россия 24», что российские власти должны сохранить «масочный режим». Он объяснил это тем, что на сегодняшний день распространение коронавируса в российских регионах остается «плавающим», даже в регионах со спокойной обстановкой.

По словам Мурашко, коэффициент распространения вируса зависит от количества социальных контактов и того, как граждане соблюдают ограничительные меры.

Министр также подчеркнул, что у россиян еще не выработался популяционный иммунитет к инфекции, несмотря на рост числа людей с антителами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав заявил, что коронавирус не реагирует на жару.