В Минздраве считают, что «масочный режим» следует сохранить

В Минздраве считают, что &#171;масочный режим&#187; следует сохранить
В Минздраве выступили за сохранение "масочного режима". Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Министр здравоохранения Михаил Мурашко поделился своим мнением о необходимости сохранения «масочного режима» на территории России.

Глава Минздрава заявил в эфире телеканала «Россия 24», что российские власти должны сохранить «масочный режим». Он объяснил это тем, что на сегодняшний день распространение коронавируса в российских регионах остается «плавающим», даже в регионах со спокойной обстановкой.

По словам Мурашко, коэффициент распространения вируса зависит от количества социальных контактов и того, как граждане соблюдают ограничительные меры.

Министр также подчеркнул, что у россиян еще не выработался популяционный иммунитет к инфекции, несмотря на рост числа людей с антителами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав заявил, что коронавирус не реагирует на жару.

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