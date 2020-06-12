Минздрав заявил, что коронавирус не реагирует на жару

Минздрав заявил, что коронавирус не реагирует на жару
Михаил Мурашко. Фото: kremlin.ru

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко опроверг информацию о том, что активность коронавируса снижается при жаркой погоде.

Глава ведомства заявил, что высокая температура воздуха не влияет на активность коронавирусной инфекции. В качестве доказательства он привел опыт зарубежных стран, где в летний период устанавливается жаркая погода, — там не было замечено снижение распространения коронавируса.

По словам Мурашко, специалисты прогнозируют, что осенью придет вторая волна коронавируса. Предполагается, что она будет связана с повторным завозом инфекции в стране или с природно-климатическими факторами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что назван новый неожиданный симптом коронавируса. Коронавирус нового типа может помочь проявиться признакам острого панкреатита, которых ранее было.

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