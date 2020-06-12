Опубликована интерактивная карта выхода регионов РФ из самоизоляции

Опубликована интерактивная карта выхода регионов РФ из самоизоляции
Этапы выхода на интерактивной карте обозначены четырьмя разными цветами. Фото: стопкоронавирус.рф

Карта выхода российских регионов из режима ограничений по коронавирусу опубликовали на сайте стопкоронавирус.рф.

Интерактивная карта, демонстрирующая готовность регионов к выходу из самоизоляции, основана на данных о распространении вируса, количеству свободных коек для госпитализации пациентов с тяжелой формой коронавируса, а также на охвате тестирования.

Этапы выхода обозначены четырьмя разными цветами. Регионы с худшей эпидемиологической обстановкой выделены темно-оранжевым цветом, а территории, где почти не осталось ограничений — темно-зеленым.

Также есть желтый цвет, обозначающий первый этап снятия ограничений, и светло-зеленый, который говорит о втором этапе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минздраве считают, что «масочный режим» следует сохранить. Глава Минздрава объяснил это тем, что на сегодняшний день распространение коронавируса в российских регионах остается «плавающим»,

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