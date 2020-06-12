В Пекине на рынке зафиксировали новую вспышку COVID-19

На данный момент известно о трех зараженных, подцепивших инфекцию на рынке в Пекине. Фото: pixabay

На данный момент известно о трех зараженных, подцепивших инфекцию на рынке в Пекине. Фото: pixabay

В Китае сообщили о новой вспышке коронавируса, найденной на одном из крупнейших оптовых рынков в Пекине.

Об этом сообщает газета «Синьцзинбао», ссылаясь на руководство рынка «Синьфанди», где все произошло. Коронавирус выявили у 52-летнего мужчины, а позже диагноз поставили 25-летнему и 37-летнему мужчинам. Местные власти уже организовали эпидемиологическое расследование.

Результаты внутреннего расследования показали, что распространителем коронавируса стал лосось, поставленный с рынка морепродуктов «Цзиншэнь».

Всех, кто как-либо «пересекался» с импортированной рыбой, отправили на обязательный карантин. Управляющий рынка закрыл залы, где продают мясные продукты и морепродукты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что назван новый неожиданный симптом коронавируса. Его выявили ученые из Университета Ливерпуля.