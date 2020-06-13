Умер депутат Хабаровского края Вячеслав Фургал, болевший коронавирусом

В Хабаровском крае скончался 67-летний депутат Законодательной думы Вячеслав Фургал. По предварительным данным, причиной его смерти стал коронавируса.

Фургал ушел из жизни в ночь на 13 июня. В мае он был госпитализирован в одну из больниц с подозрением на коронавирус. Диагноз был подтвержден, пишет ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

«Выявилась двусторонняя пневмония. Около двух недель он был в коме. Умер сегодня ночью», — сказал собеседник агентства.

Информацию о смерти депутата подтвердили в пресс-службе Законодательной думы Хабаровского края. Официальная причина смерти парламентария пока не сообщается.

Вячеслав Фургал родился 24 мая 1953 года в Поярково Михайловского района Амурской области. Был избран депутатом Законодательной думы в 2010 году, в 2014 и 2019 его переизбрали на очередной срок. Брат депутата, Сергей Фургал, занимает пост губернатора Хабаровского края.