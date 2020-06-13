В Петербурге скончались 8 человек с коронавирусом

В Петербурге подтвердили еще восемь смертей от коронавируса нового типа. За весь период в городе, по официальным данным, скончались 569 человек.

За последние сутки в Петербурге зарегистрировано 262 случая коронавируса. Всего в городе выявлено 20 тыс. 305 зараженных, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса нового типа на территории России в субботу, 13 июня.

С начала пандемии в стране скончались 6 тыс. 829 зараженных. За сутки подтверждено 114 летальных случаев. Смерти от COVID-19 выявлены в Москве (44), Московской области (12), Северной Осетии (8), Петербурге (8), Нижегородской области (6), Дагестане (4) и в еще 18 регионах России.

По данным Роспотребнадзора, в России проведено более 14,5 млн тестов на коронавирус. За последние сутки выполнено порядка 355 тыс. лабораторных исследований. В стране подтверждено свыше 520 тыс. случаев коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние сутки в Петербурге обследование на коронавирус прошли 21 тыс. 42 человека.