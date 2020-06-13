За сутки на коронавирус в Петербурге проверили 21 тысячу человек

За последние сутки в Петербурге обследование на коронавирус прошли 21 тыс. 42 человека. Об этом сообщает городская администрация в субботу, 13 июня.

Под медицинским наблюдением остаются 3 тыс. 958 человек. Из них 146 находятся в обсерваторе, 839 — на самоизоляции, 2 тыс. 973 — контактные.

Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом, получила по номеру 122 получила порядка 568 вызовов. Служба экстренных вызовов 112 приняла 324 обращения, скорая помощь — 152, полиция — 58.

О возвращении в Россию из другой страны сообщил 41 человек.

Заявки на помощь волонтеров за сутки оставили 76 раз. Обращения принимаются на горячей линии 8-800-200-34-11. С начала пандемии волонтеры выполнили почти двадцать тысяч заявок. Помощь петербуржцам оказывают 3 тыс. 55 человек. Все волонтеры обеспечены масками и средствами дезинфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко опроверг информацию о снижении активности коронавируса в жару.