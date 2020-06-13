Россияне смогут получить социальную поддержку без справок

Россиянам не придется собирать справки для получения мер социальной поддержки. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства.

Согласно распоряжению, россияне смогут получить пособия и выплаты без справки. Выдаваться они будут «в ходе межведомственного информационного взаимодействия».

Речь, в том числе, идет о мерах соцподдержки, положенных семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет, уточняется в пояснительной записке к документу.

Прежде предоставлять справки россияне должны были так как у органов исполнительной власти отсутствовал доступ к необходимым сведением. Распоряжение расширяет перечень информацию, который Пенсионный фон, Росреестр, ФНС и другие органы смогут запрашивать для назначения выплат.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство РФ дополнительно выдели 12,5 млрд рублей, которые будут направлены в 19 регионов страны для выплат семьям с детьми.