Кабмин выделил регионам дополнительные 12,5 млрд рублей на выплаты семьям с детьми

Мишустин отметил, что в бюджете, помимо этих субсидий, заложено 105 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям. Фото: kremlin.ru

Мишустин отметил, что в бюджете, помимо этих субсидий, заложено 105 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям. Фото: kremlin.ru

Российское правительство выделит дополнительно 12,5 миллиардов рублей, которые будут направлены в 19 регионов страны для выплат семьям с детьми.

Об этом в четверг, 11 июня, на заседании кабинета министров заявил глава правительства и премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин. Выделенные средства адресованы малообеспеченным семьям, которые получают адресные пособия. В федеральном бюджете на текущий год, как объяснил Мишустин, изначально было заложено 105 миллиардов рублей на эти цели.

Согласно материалам заседания, увеличение объема субсидий позволит осуществить дополнительные выплаты на 890 тысяч детей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению Михаила Мишустина, Россия готова к постепенному открытию туристического сезона. В частности, доступны путешествия внутри страны.