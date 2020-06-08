Мишустин считает, что Россия готова к открытию туристического сезона

Граждане в первую очередь смогут путешествовать внутри страны.

Об этом стало известно сегодня, 8 июня. Обо всем рассказал председатель правительства России Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24». Он заверил, что страна готова к постепенному ослаблению ограничений, связанных с туризмом, несмотря на коронавирус.

В России потенциал отрасли высокий, так как граждане хотят путешествовать по родным просторам. Такой расклад станет еще актуальнее в ближайшее время, ведь люди до какого-то времени не смогут покинуть Россию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин предложил подумать об открытии ряда стран для туризма. Он не понимает, как относиться к тому, что некоторые страны, чья экономика зависит от туризма, открывают свои границы во время пандемии коронавируса. Глава государства предложил выработать позицию России по этому поводу.