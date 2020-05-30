Путин предложил подумать об открытии ряда стран для туризма

Пока что Россия не выработала свою позицию по решению некоторые государств.

Об этом стало известно сегодня, 30 мая. Обо всем рассказал президент России Владимир Путин во время совещания с членами Совбеза. Он не понимает, как относиться к тому, что некоторые страны, чья экономика зависит от туризма, открывают свои границы во время пандемии коронавируса. Глава государства предложил выработать позицию России по этому поводу. К решению вопроса привлекут специалистов из медицинской сферы. Путин отметил, что после открытия границ страны сталкиваются с повторными случаями заражения, чего допускать не хочется.

Он также напомнил, что до сих пор домой вернулись далеко не все россияне – примерно 25 тысяч человек застряли за границей из-за введенных ограничений.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге коронавиурс унес еще 13 жизней.