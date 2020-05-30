Путин предложил подумать об открытии ряда стран для туризма

Путин предложил подумать об открытии ряда стран для туризма
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Пока что Россия не выработала свою позицию по решению некоторые государств.

Об этом стало известно сегодня, 30 мая. Обо всем рассказал президент России Владимир Путин во время совещания с членами Совбеза. Он не понимает, как относиться к тому, что некоторые страны, чья экономика зависит от туризма, открывают свои границы во время пандемии коронавируса. Глава государства предложил выработать позицию России по этому поводу. К решению вопроса привлекут специалистов из медицинской сферы. Путин отметил, что после открытия границ страны сталкиваются с повторными случаями заражения, чего допускать не хочется.

Он также напомнил, что до сих пор домой вернулись далеко не все россияне – примерно 25 тысяч человек застряли за границей из-за введенных ограничений.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге коронавиурс унес еще 13 жизней.

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