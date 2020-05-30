В Петербурге коронавиурс унес еще 13 жизней

Среди погибших только пожилые люди.

Об этом стало известно сегодня, 30 мая. Обо всем сообщили в городском комитете по здравоохранению. За сутки в Санкт-Петербурге скончались 13 человек, у которых был диагностирован коронавирус и пневмония. У зараженных были хронические заболевания – гипертония, атеросклероз сосудов и прочие. Самым молодым скончавшимся пациентом стала женщина 65 лет, а самым пожилым – женщина 94 лет.

Напоминаем, что в России на данный момент зараженных коронавирусом зарегистрировано около 400 тысяч человек, летальных исходов – 4,5 тысячи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Минздраве рассказали, сколько нужно времени на восстановление легких. После коронавируса половине граждан нужно примерно три недели на восстановление органа.