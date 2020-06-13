В Ленобласти 53 человека заразились коронавирусом

С начала пандемии в Ленинградской области коронавирусом заразился 3 тыс. 501 человек. За последние сутки в регионе выявлено 53 случая болезни.

Выздоровели за сутки 50 человек. Всего с начала пандемии из больниц выписано более 2,6 тыс. пациентов, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса нового типа на территории России в субботу, 13 июня.

Скончались за весь период 23 человека. Новых летальных случаев в Ленобласти не выявлено.

В России с начала пандемии подтверждено свыше 520 тыс. случаев коронавируса (+ 8 701 за сутки). Выздоровели 274 тыс. человек (+ 5 271), скончались 6 тыс. 829 (+ 114).

По данным Роспотребнадзора, в России проведено 14,5 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса нового типа, из них за последние сутки — 355 тыс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выявили 262 новых случая коронавируса.