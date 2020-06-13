В Петербурге выявили еще 262 случая коронавируса

С начала пандемии в Петербурге коронавирусом заразились 20 тыс. 305 человек. За последние сутки в городе зарегистрировано 262 случая заражения.

Скончались за сутки 8 человек. За весь период в Петербурге подтверждено 569 смертей от коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 на территории России в субботу, 13 июня.

Выздоровели с начала пандемии более 9,5 тыс. пациентов. За последние сутки здоровыми признали еще 285 человек.

В России зарегистрировано 8 тыс. 706 новых случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период в стране заразились свыше 520 тыс. человек. Скончались, по официальным данным, 6 тыс. 829 зараженных. Выздоровели более 274 тыс. пациентов.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено более 14,5 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса нового типа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние сутки в Петербурге обследование на коронавирус прошли 21 тыс. 42 человека.