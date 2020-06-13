В Петербурге на карантине находятся 3958 человек

За последние сутки в Петербурге прошли обследование на коронавирус 21042 человека.

На карантине находится 3958 человек. Из них 146 — в обсерваторе, 839 — на самоизоляции, 2973 человек – контактные, сообщили в администрации Петербурга.

В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 568 обращений. О прибытии из другой страны сообщили 41 человек. С начала пандемии в Петербурге коронавирусом заразились 20 тыс. 305 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, за последние сутки в городе зарегистрировано 262 случая заражения, умерли восемь человек. С начала пандемии в Петербурге подтверждено 569 смертей от коронавируса. Число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 20 тыс. 305 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.