Голикова: Смертность в России снижается

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что смертность в апреле снизилась на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Она рассказала, что в апреле скончались 1660 россиян с диагнозом коронавирус, сообщает РИА «Новости».

Больше всего смертельных случаев выявлено в Москве, Подмосковье и Петербурге. В остальных регионах смертность не такая высокая.

Отметим, что в России число зараженных коронавирусом достигло 520 129 человек, умерли от осложнений болезни 6829 пациентов. Выздоровели 274 641 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.