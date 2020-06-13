В Петербурге из-за пандемии коронавируса без работы могут остаться более 140 тысяч человек

Стало известно, сколько петербуржцев могут остаться без работы из-за пандемии коронавируса.

По подсчетам городских властей и аналитиков Высшей школы экономики, работу могут потерять более 144 тыс. человек. это 4,5% занятых жителей Петербурга, заявил председатель городского комитета по труду и занятости Дмитрий Чернейко.

Он отметил, что окончательное число безработных будет зависеть от того, как поведут себя работодатели после снятия ограничений, сообщает РБК.

Больше всего пострадали отрасли, которые связаны с обслуживанием людей. В сфере торговли без работы оказались более 38 тысяч человек, из общепита уволили 5 тысяч сотрудников. В сфере туризма более 3 тысяч человек потеряли свою работу. Кроме того, работу потеряли 6,5 тысяч секретарей, делопроизводителей и офис-менеджеров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.