В понедельник свет отключат в 12 районах Ленобласти

Света не будет в промежутке с 9:00 до 19:00, в разных районах время отключения электричества отличается. Фото: pixabay.com

Света не будет в промежутке с 9:00 до 19:00, в разных районах время отключения электричества отличается. Фото: pixabay.com

В понедельник, 15 июня, жители населенных пунктов в 12 районах Ленинградской области на некоторое время останутся без электроэнергии.

Региональный филиал ПАО «Ленэнерго» проведет плановые работы по техническому обслуживанию электросетей в Бокситогорском, Волосовском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Ломоносовском, Лужском, Приозерском, Сланцевском, Тихвинском и Тосненском районах области.

Несколько десятков населенных пунктов будут находиться без света в промежутке с 9:00 до 19:00. С подробным списком отключения света можно ознакомиться на сайте предприятия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что до 6 июля жителям Санкт-Петербурга пообещали минимизировать время отключения горячего водоснабжения. Это обусловлено эпидемиологической ситуацией в городе.