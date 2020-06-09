Петербуржцам пообещали минимизировать количество отключений горячей воды до 6 июля

Горячую воду будут отключать, но лишь в некоторых районах и ненадолго. Фото: pixabay.com

Горячую воду будут отключать, но лишь в некоторых районах и ненадолго. Фото: pixabay.com

В Северной столице в период до 6 июля свели к минимуму число отключений горячей воды на время проведения гидравлических испытаний.

Дальнейшее планирование и их проведение будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации в городе.

Так, при планировании графиков плановых ремонтов на объектах инженерно-энергетического комплекса в июне и июле была учтена необходимость сократить сроки отключения горячей воды.

Как сообщила пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению, в основном будут проводиться испытания тепловых сетей, которые не приведут к ограничениям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге число излечившихся от коронавируса превысило восемь тысяч. За последние сутки в России зафиксирован 8 тыс. 595 случая заражения и 171 смертельный случай.