В Петербурге число излечившихся от коронавируса превысило восемь тысяч

Число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Петербурге превысило 8 тысяч человек, что составляет более 40% от общего числа заразившихся с начала эпидемии. Об этом сообщили в городском оперативном штабе по борьбе с пандемией.

В Петербурге выявлено 318 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число зараженных в городе достигло 19 тыс. 153 человек. Жертвами коронавируса стали 433 человека. Выздоровело 8 тыс. 101 пациентов.

За последние сутки в России зафиксирован 8 тыс. 595 новых случая заражения и 171 смертельный случай Всего в стране сейчас 485 тыс. 253 зараженных, 6 тыс. 142 человека умерли, выздоровело 242 тыс. 397 пациентов. Петербург находится на третьем месте по числу выявленных зараженных за сутки.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 7 214 495 человек. Скончались 409 033 человек, при этом 3 551 699 выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.