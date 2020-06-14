В июне Испания откроет границы со странами шенгенской зоны

В июне Испания откроет границы со странами шенгенской зоны
Фото: pixabay.com

Правительство Испании сформировало график границ со странами шенгенской зоны, исходя из эпидемиологической ситуации и коронавирусных ограничений.

В частности, с 21 июня страна готова принять всех граждан стран Шенгена, желающих попасть на территорию Испании, за исключение граждан Португалии. Для нее Испания откроет границы, предположительно, 1 июля. Об этом в воскресенье, 14 июня, заявил премьер-министр Педро Санчес, чьи слова передает издание El Pais.

Для третьих стран въезд в Испанию также станет возможным с 1 июля, однако будет зависеть от текущей эпидемиологической ситуации и основываться на принципе взаимности. При открытии границ, вероятнее всего, будут также отменены требования по двухнедельной самоизоляции для всех прибывших.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что испанские курорты вводят дополнительные сборы для отдыхающих.

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В июне Испания откроет границы со странами шенгенской зоны
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