На курортах Испании ввели новое правило, которое возмутило туристов

Популярные курорты Испании обзавелись новым правилом, согласно которому посетители должны оплачивать дополнительный сбор в барах и ресторанах.

Как сообщает издание Daily Express, туристы начал возмущаться из-за нового пункта «COVID-надбавка» в счетах заведений общепита, в которых также есть сервисный сбор и НДС. Средняя сумма таких выплат составляет не более одного евро, однако это все-равно вызвало ярость у большинства гостей.

Так, один из посетителей опубликовал в твиттере фотографию своего чека в испанском заведении. На чеке видно, что две бутылки пива со всеми сборами обошлись туристу в 12 евро. Пост быстро распространился по соцсети и собрал кучу негативных комментариев.

Местная ассоциация по защите прав потребителей уже признала незаконность таких нововведений и заявила, что посетители могут отказаться от уплаты «COVID-надбавки».

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