Названа дата открытия курортного сезона в России

В Ростуризме сообщили, когда начнется полноценный курортный сезон в России.

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что это произойдет 1 июля. По ее словам, которые приводит ТАСС, весь июнь уйдет на подготовку туристической инфраструктуры. Она добавила, что ведомство делает все возможное для того, чтобы россияне как можно скорее начали свободно путешествовать по стране.

При этом представительница ведомства отметила, что ситуация в каждом регионе будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Кроме того, возобновление курортного сезона произойдет при условии соблюдения туристами мер безопасности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мишустин считает, что Россия готова к открытию туристического сезона. В России потенциал отрасли высокий, так как граждане хотят путешествовать по родным просторам