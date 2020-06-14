«Вода подступает к кроватям»: временный госпиталь в «Ленэкспо» вновь затопило

"В настоящее время все душевые комнаты кроме одной закрыты. Уже несколько дней. На мужской половине работает одна душевая, в кот. - 8 или 10 поддонов с занавесками. Этой душевой пользуется порядка 300 пациентов мужского пола", - обрисовала плачевную ситуацию с санузлами в госпитале Нелли Вавилина. Фото: https://vk.com/n.vavilina

"В настоящее время все душевые комнаты кроме одной закрыты. Уже несколько дней. На мужской половине работает одна душевая, в кот. - 8 или 10 поддонов с занавесками. Этой душевой пользуется порядка 300 пациентов мужского пола", - обрисовала плачевную ситуацию с санузлами в госпитале Нелли Вавилина. Фото: https://vk.com/n.vavilina

Временный госпиталь в «Ленэкспо» за короткое время существования пережил уже несколько экстренных ситуаций и сейчас вновь оказался затоплен.

Утром воскресенья, 14 июня, муниципальный депутат Санкт-Петербурга Нелли Вавилина опубликовала на своей странице «Вконтакте» видеозапись, где сотрудники госпиталя убирают воду, затопившую помещение. Чиновница намекнула, что «рабочие моменты» в «Ленэкспо», на переоборудование которого было выделено 416 миллионов рублей, никак не получается полностью ликвидировать.

Комментаторы возмутились происходящим и посоветовали работникам госпиталя пожаловаться руководству вместо того, чтобы своими силами устранять проблемы.

Напомним, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неделю назад, 9 июня, в ординаторской «Ленэкспо» среди ночи обрушился потолок — только чудом никто не пострадал.