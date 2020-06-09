В госпитале «Ленэкспо» среди ночи обрушился потолок

В госпитале &#171;Ленэкспо&#187; среди ночи обрушился потолок
Временный госпиталь в Ленэкспо. Фото: gov.spb.ru

В петербургском временном госпитале «Ленэкспо» рухнул потолок. Об этом рассказала руководитель МО Гавань Нэлли Вавилина.

Инцидент произошел в ночь на вторник, 9 июня, в госпитале на базе выставочного комплекса «Ленэкспо». В своем аккаунте в Facebook Вавилина рассказала, что «в ординаторской Ленэкспо отвалился потолок». В результате произошедшего обошлось без пострадавших.

Она подчеркнула, что на оборудование госпиталя затратили 416 млн рублей. Для того, чтобы отремонтировать крышу, придется потратить еще приблизительно миллион рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в госпитале в «Ленэкспо» свободны большинство коек. Заняты только 483 из них.

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