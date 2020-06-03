В госпитале в «Ленэкспо» свободны большинство коек

В госпитале в &#171;Ленэкспо&#187; свободны большинство коек
Временный госпиталь в Ленэкспо. Фото: gov.spb.ru

Заняты только 483 из них – именно столько пациентом находятся в учреждении.

Об этом стало известно сегодня, 3 июня. Обо всем рассказал руководитель временного госпиталя Максим Кабанов в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Он заявил, что всего в «Ленэкспо» есть полторы тысячи коек, 483 из них заняты, а свободными остаются около тысячи. Кабанов добавил, что если бы зараженные, находящиеся в учреждении, лежали в городских стационарах, то туда нельзя было бы госпитализировать среднетяжелых и тяжелых пациентов.

Всего через «Ленэкспо», отметил Кабанов, прошло около тысячи пациентов. Он рассказал, что гражданам, которых собираются класть во временный госпиталь, нужно взять с собой удобную одежду, книгу или гаджет – в учреждении есть интернет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов рассказал о работе волонтеров в Ленэкспо.

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