Беглов рассказал о работе волонтеров в Ленэкспо

Пожилым пациентам временного госпиталя в Ленэкспо начали помогать волонтеры. Об их работе губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал на странице в соцсети «ВКонтакте» в субботу, 23 мая.

«Главная задача добровольцев – психологически и морально поддержать пациентов серебряного возраста», — сказал Беглов.

Те волонтеры, что имеют необходимое образование, помогают медицинскому персоналу. В Ленэкспо добровольцы трудятся в две смены — по десять человек с графиком «два через два».

По словам Беглова, волонтеры рассказывают пожилым подопечным о последних новостях, помогают решить бытовые задачи и слушают их истории из жизни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 22 мая двадцать волонтеров приступили к работе во временном госпитале в Ленэкспо. Набор добровольцов ведут комитет по социальной политике, комитет по молодежной политике и Штаб городских волонтеров.