Волонтеры помогут пациентам в госпитале «Ленэкспо»

С пятницы, 22 мая, двадцать волонтеров приступили к работе во временном госпитале в «Ленэкспо». Добровольцы будут всяческими способами помогать пожилым пациентам.

Как сообщили в Смольном, набор волонтеров проводит Комитет по социальной политике, Комитет по молодежной политике и Штаб городских волонтеров.

Некоторые добровольцы пришли в «Ленэкспо» с медицинским образованием, поэтому они будут помогать младшему медицинскому персоналу ухаживать за больными. Также в обязанности волонтеров вошли оказание психологической помощи и организация досуга пациентам.

Всех волонтеров обучили работе и обеспечили средствами индивидуальной защиты. Они будут работать в две смены — по десять человек с графиком «два через два».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что для пожилых пациентов с COVID-19 в «Ленэкспо» отвели отдельную секцию.