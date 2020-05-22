Волонтеры помогут пациентам в госпитале «Ленэкспо»

Волонтеры помогут пациентам в госпитале &#171;Ленэкспо&#187;
Временный госпиталь в Ленэкспо. Фото: gov.spb.ru

С пятницы, 22 мая, двадцать волонтеров приступили к работе во временном госпитале в «Ленэкспо». Добровольцы будут всяческими способами помогать пожилым пациентам.

Как сообщили в Смольном, набор волонтеров проводит Комитет по социальной политике, Комитет по молодежной политике и Штаб городских волонтеров.

Некоторые добровольцы пришли в «Ленэкспо» с медицинским образованием, поэтому они будут помогать младшему медицинскому персоналу ухаживать за больными. Также в обязанности волонтеров вошли оказание психологической помощи и организация досуга пациентам.

Всех волонтеров обучили работе и обеспечили средствами индивидуальной защиты. Они будут работать в две смены — по десять человек с графиком «два через два».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что для пожилых пациентов с COVID-19 в «Ленэкспо» отвели отдельную секцию.

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Волонтеры помогут пациентам в госпитале «Ленэкспо»