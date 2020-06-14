Путин прокомментировал критику поправок в Конституцию

Путин объяснил, что поправки никак не могут привести к диктатуре. Фото: kremlin.ru

Путин объяснил, что поправки никак не могут привести к диктатуре. Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин категорически не согласен с мнением о том, что поправки в Конституции могут привести к становлению олигархического строя и диктатуры в России.

По словам главы государства, суть поправок, наоборот, в том, чтобы передать существенную часть полномочий президента парламенту. Учитывая, что критику высказывают представители КПРФ, Путина удивило негативное отношение к слову «диктатура», ведь коммунисты всегда выступали за «диктатуру пролетариата», то есть, одной партии, что было конституционно закреплено.

Тем не менее, в поправках нет намека на диктаторский режим, подчеркнул Владимир Владимирович. Путин объяснил, что основная цель поправок — утвердить вещи, «которые созрели, но не были учтены в Основном законе».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам российского лидера, большинство граждан одобряют конституционные поправки.