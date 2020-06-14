Роспотребнадзор: неженатые пары не смогут заселиться в один номер отеля

Роспотребнадзор: неженатые пары не смогут заселиться в один номер отеля
Роспотребнадзор рекомендовал расселять гостей по одному в гостиничные номера. Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор выпустил новые рекомендации для отелей по размещению гостей в номерах.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на пресс-службу ведомства, администрациям гостиниц не рекомендуют заселять в один гостиничный номер постояльцев, которые не контактируют в обычной жизни.

В Роспотребнадзоре объяснили, что размещение гостей должно быть преимущественно одноместным, за исключением семейного. Такую рекомендацию специалисты дали с целью избежания дополнительных рисков новых случаев заражения коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав составил список рекомендаций для переболевших коронавирусом. В ведомстве заявили, что антитела, которые синтезируются во время болезни коронавирусом и остаются в организме после выздоровления, не гарантируют защиту от повторного заболевания.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус отели пандемия роспотребнадзор
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Эксперты назвали места с наибольшим риском заражения COVID-19
Роспотребнадзор: неженатые пары не смогут заселиться в один номер отеля
Корабли Каспийской флотилии прибудут в Петербург на парад ВМФ
Аномальное тепло вернется в Петербург в понедельник
Водителей могут ждать пробки на восьми дорогах Ленобласти
Начало рабочей недели принесет в Ленобласть тепло
В Петербурге за сутки ограбили двоих курьеров
Активисты соорудили временную зону отдыха на Воскресенской набережной