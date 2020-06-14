Эксперты назвали места с наибольшим риском заражения COVID-19

Места с самым высоким риском заражения коронавирусной инфекцией назвали в Центре по контролю и профилактике заболеваний.

Как сообщается на сайте центра, исследователи заявляют, что человек становится наиболее уязвимым перед коронавирусом в местах массового скопления людей. Речь идет о кинотеатрах, офисах, религиозных учреждениях, концертах, спортивных площадках и о многих других местах.

Исследователи также установили, что подцепить новый тип коронавируса на открытом воздухе или с поверхностей практически невозможно.

По словам специалистов, для того, чтобы человек заразился коронавирусом, в его организм попало около тысяч частиц COVID-19. Уточняется, что во время дыхания зараженный человек выдыхает лишь 20 частиц; когда кашляет разговаривает — 200 частиц, а когда кашляет — 200 млн частиц. Эти частицы могут находиться в воздухе около пяти часов, если помещение не проветривается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперт оценил риски заражения коронавирусом в бассейне.