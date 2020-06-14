Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел обряд освящения главного храма Вооруженных сил России.

Церемония освящения проводилась в воскресенье, 14 июня, в храме, расположенном в парке «Патриот » в подмосковной Кубинке. По словам священнослужителя, он станет настоятелем этого храма и в ближайшее время проведет первую Божественную литургию.

Церемонию открытия храма посетили глава Минобороны Сергей Шойгу и другие представитель военного руководства страны.

Напомним, об окончании строительства храма стало известно ще 9 мая. Этот объект построили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Храм возвели на пожертвования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителям Петербурга разрешили посещать храмы с 5 июня. Прихожане должны будут использовать в храмах средства индивидуальной защиты, а также соблюдать дистанцию.