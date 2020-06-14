В Минздраве заявили, что россияне неправильно поняли ослабление ограничений

Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев заявил, что многие жители России неправильно понимают постепенное снятие ограничений по коронавирусу.

Как сообщает ТАСС, сейчас в стране наблюдается снижение новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что повлекло за собой снятие ограничений.

Однако, по словам пульмонолога, за снятием ряда ограничительных мер последует увеличение числа контактов между людьми, что в свою очередь может привести к новым случаям инфицирования.

«Мы должны соблюдать социальную дистанцию, носить маски, а в помещениях и перчатки. Все это позволит снизить риски негативного сценария», — призывает Авдеев.

Врач подчеркнул, что требования по соблюдению санитарных мер не должны терять актуальности. Он привел в пример молодежь, которая не соблюдает социальную дистанцию и часто не носит маски. А затем, по словам Авдеева, молодые приходят домой, где их ждут взрослые члены семьи, входящие в группу риска.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за время пандемии COVID-19 в Петербурге заразились около 5 тыс. медиков.