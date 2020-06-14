За время пандемии COVID-19 в Петербурге заразились около 5 тыс. медиков

Среди заболевших в Петербурге - пять тысяч медиков. Фото: pixabay.com

Среди заболевших в Петербурге - пять тысяч медиков. Фото: pixabay.com

В Петербурге за время с начала пандемии диагноз коронавирус поставили пяти тысячам медицинских работников.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу петербургского Комитета здравоохранения, все работники медицинских учреждений, которые подхватили коронавирус во время работы с пациентами, могут рассчитывать на разовую выплату в размере 300 тысяч рублей. Если у зараженного медработника возникнут осложнения, которые станут причиной инвалидности, то ему выплатят 500 тысяч рублей. В случае летального исхода семья медработника получит 1 млн рублей.

Стоит отметить, что власти Петербурга уже выплатили пособия 931 медицинскому работнику, а также семьям погибших врачей. На выплаты направили 600 млн рублей из резерва.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Эргашев заявил, что ситуация с коронавирусом в Петербурге остается сложной.