Эргашев заявил, что ситуация с коронавирусом в Петербурге остается сложной

Эргашев заявил, что ситуация с коронавирусом в Петербурге остается сложной
Среди заболевших в Петербурге - три тысячи медиков. Фото: pixabay.com

По словам вице-губернатора Северной столицы Олега Эргашева эпидемиологическая обстановка в городе остается сложной, эпидемия медленно сбавляет обороты.

Как отметил чиновник, на сегодняшний день коэффициент распространения инфекции в Санкт-Петербурге составляет 0,8 пунктов. Это свидетельствует о том, что пандемия еще не идет на спад. Коечный фонд в городе свободен на 18%, тогда как для уверенного улучшения обстановки необходимо, чтобы свободно было около 50%.

Вице-губернатор отметил, что сложившаяся ситуация говорит о недостаточном количестве коек. Эргашев также рассказал, что в Петербурге проводится 371 исследование на COVID-19 на 100 тысяч жителей — это крайне высокий уровень тестирования, передает слова политика телеканал «Санкт-Петербург».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению академика РАН, миру стоит готовиться ко второй вспышке коронавирусной инфекции.

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