Врач рассказала, каким осложнением страдают переболевшие коронавирусом

Анальгин и аспирин могут быть опасны для больных коронавирусом. Фото: pixabay.com

Анальгин и аспирин могут быть опасны для больных коронавирусом. Фото: pixabay.com

Врач-эндокринолог поликлинического отделения МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что многие после полного исчезновения клинических симптомов коронавируса сталкиваются с ознобом вне зависимости от погоды.

При этом люди часто принимают это за повторное заболевание и начинают снова проходить курс лечения и пить таблетки, сообщает «Комсомольская правда».

Речь идет о нарушении в ЦНС, из-за чего страдает центр терморегуляции, пояснила врач.

Для того, чтобы избавиться от озноба он посоветовала пить травяной чай. При этом употребления алкоголя лучше избегать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по мнению ученых, заразиться коронавирусной инфекцией через воду невозможно, однако в процессе нахождения в общественном бассейне не исключена возможность передачи вируса воздушно-капельным или контактным путем.