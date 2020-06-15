Врач рассказала, каким осложнением страдают переболевшие коронавирусом

Врач-эндокринолог поликлинического отделения МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что многие после полного исчезновения клинических симптомов коронавируса сталкиваются с ознобом вне зависимости от погоды.
При этом люди часто принимают это за повторное заболевание и начинают снова проходить курс лечения и пить таблетки, сообщает «Комсомольская правда».
Речь идет о нарушении в ЦНС, из-за чего страдает центр терморегуляции, пояснила врач.
Для того, чтобы избавиться от озноба он посоветовала пить травяной чай. При этом употребления алкоголя лучше избегать.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по мнению ученых, заразиться коронавирусной инфекцией через воду невозможно, однако в процессе нахождения в общественном бассейне не исключена возможность передачи вируса воздушно-капельным или контактным путем.